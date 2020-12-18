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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi A Spor'da canlı yayınlandı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda 14.30'da başlayan kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi A Spor'da canlı yayınlandı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda 14.30'da başlayan kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

18 Aralık 2020 Cuma 15:20
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.

Kura çekiminde konuşan Hamit Altıntop, "Kupada çok güzel ve ilginç maçlar vardı. Uzatmalar ve penaltılar oldu. Futbolda istediğimiz heyecanı görebildik, tek eksik taraftarlardı. İnşallah gelecek aylarda statlarımızı yeniden doldurabiliriz. Duamız o yönde. Tek maçlı sistemin telafisi olmadığından bahsettik, bunların hepsini canlı gördük. Her pozisyon, her karar, her gol çok önemli. Alt liglerde oynayan takımların kendisini ispat etmesi, göstermesi, genç oyuncuların Türk futbolseverlere reklamı açısından çok önemli maçlar oldu." ifadelerini kullandı.

Rüştü Reçber de "Bizim için önemli olan gençler. Kaleciler de merak ettiğim konuydu. Son 3 güne baktığımızda, oynamayan süre alamayan futbolcuları da görebildik. Bu 3 gün bize gösterdi ki ileriye dönük anlamda gençlerden iyi gelenler var. Tek maçlardaki en büyük heyecan ne olacağının belli olmamasıdır. Karşılaşılan sürprizlerin sebebi de bu. Alt ligdeki takımların vitrine çıktığını hissetmesi bize bu sürprizleri yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Son 16 turu kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:
İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Tuzlaspor-Medipol Başakşehir

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