Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun Katılım
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun...
Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları başladı
Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları...
Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı
Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı
KSÜ’de ‘Milli Egemenlik’ konferansı düzenlendi
KSÜ’de ‘Milli Egemenlik’ konferansı düzenlendi
Bulanık Sosyal Tesisi Hizmete Başladı
Bulanık Sosyal Tesisi Hizmete Başladı

Judo’da Kahramanmaraş’ın Milli Gururu Oldu

12-13 Mart 2022 tarihinde Hırvatistan-Zagrep’te düzenlenen “Judo Ümitler Avrupa Kupası” Milli takım kadrosunda ülkemizi temsil eden Kahramanmaraş’lı judocu Buse Uykun 44 kiloda Avrupa 3. olarak Bronz Madalya kazandı.

Judo’da Kahramanmaraş’ın Milli Gururu Oldu

Judo’da Kahramanmaraş’ın Milli Gururu Oldu

12-13 Mart 2022 tarihinde Hırvatistan-Zagrep’te düzenlenen “Judo Ümitler Avrupa Kupası” Milli takım kadrosunda ülkemizi temsil eden Kahramanmaraş’lı judocu Buse Uykun 44 kiloda Avrupa 3. olarak Bronz Madalya kazandı.

21 Nisan 2022 Perşembe 17:38
banner459

Yine 23-24 Mart 2022 tarihlerinde Azerbaycan-Gence kentinde düzenlenen “Ariz Elekrov Azerbaycan Judo Kupasında” 44kg birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Başarılı Judocumuz Buse Uykun, Antrenörleri Hamza Selen ve İshak Yüce ile Judo İl Temsilcisi Mehmet Reyhan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u ziyaret ettiler.

İl MüdürÜ ziyarette”Buse Uykun kardeşimiz mart ayı içerisinde Milli Takım kadrosunda katıldığı iki uluslararası Şampiyonada Ülkemize Madalyalar kazandırarak çifte gurur yaşatmıştır. Elde ettiği başarıdan dolayı Sporcumuzu gönülden kutluyorum. Ayrıca Sporcumuzun Antrenörlerini, özellikle kızımızı spora yönlendiren destekleyen ailesine teşekkürlerimi iletiyorum.” Dedi. Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz sporcumuza spor malzemesi hediye ettiler.

Son Güncelleme: 21.04.2022 17:51
Anahtar Kelimeler:
Judo’da Kahramanmaraş’ın Milli Gururu Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyon Kahramanmaraş’ta belli oldu!
Şampiyon Kahramanmaraş’ta belli oldu!
Kahramanmaraş’ta yeşil saha ringe döndü
Kahramanmaraş’ta yeşil saha ringe döndü
Hentbolda Küçük Kadınlar Türkiye Final Müsabakaları, Kahramanmaraş'ta Başladı
Hentbolda Küçük Kadınlar Türkiye Final Müsabakaları, Kahramanmaraş'ta Başladı
Kahramanmaraş Uluslararası U20 Serbest Güreş Turnuvası’na Ev Sahipliği Yaptı
Kahramanmaraş Uluslararası U20 Serbest Güreş Turnuvası’na Ev Sahipliği Yaptı
Kahramanmaraşlı güreşçilerden bir başarı daha
Kahramanmaraşlı güreşçilerden bir başarı daha

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber