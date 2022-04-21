Judo’da Kahramanmaraş’ın Milli Gururu Oldu

Yine 23-24 Mart 2022 tarihlerinde Azerbaycan-Gence kentinde düzenlenen “Ariz Elekrov Azerbaycan Judo Kupasında” 44kg birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Başarılı Judocumuz Buse Uykun, Antrenörleri Hamza Selen ve İshak Yüce ile Judo İl Temsilcisi Mehmet Reyhan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u ziyaret ettiler.

İl MüdürÜ ziyarette”Buse Uykun kardeşimiz mart ayı içerisinde Milli Takım kadrosunda katıldığı iki uluslararası Şampiyonada Ülkemize Madalyalar kazandırarak çifte gurur yaşatmıştır. Elde ettiği başarıdan dolayı Sporcumuzu gönülden kutluyorum. Ayrıca Sporcumuzun Antrenörlerini, özellikle kızımızı spora yönlendiren destekleyen ailesine teşekkürlerimi iletiyorum.” Dedi. Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz sporcumuza spor malzemesi hediye ettiler.