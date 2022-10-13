Kadir Ardıç Kms Futbol Akademi Genel Koordinatörü Oldu

TFF 3.Ligde mücadele eden Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'da KMS Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Kadir Ardıç için Kahramanmaraşspor tesislerinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ve Sportif Direktör Serdar Gökmen katıldı.

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor Altyapımızda dört sene yakındır görev yapan Selim Çetinkaya'ya, plaket ve Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'un efsane çubuklu formasını takdim ederek emeklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Selim Çetinkaya: “Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'dan ayrılıyoruz ama Armamızdan ve sevdamızdan ayrılmıyoruz. Yaklaşık dört sene Kahramanmaraşspor'a hizmet verdim. Camiada değişiklikler ve yapılanmalar olabiliyor. Kadir hocayı uzun yıllardan beri tanıyorum. Saygı değer bir futbol adamı. Burada çok iyi arkadaşlıklar ve dostluklar edindim. Bu da benim için önemli. Kahramanmaraşspor'dan ayrılıyoruz ama Armamızdan ve sevdamızdan ayrılmıyoruz. Bundan sonraki günlerde de hem Kadir hocaya hem camiaya başarılar dilerim” İfadelerini kullandı.

Kadir Ardıç, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor alt yapı ve KMS Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü'ne getirilen Kadir Ardıç, “Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'un ne kadar büyük ve özel bir camia olduğunu tekrar gördüm. Böyle vedalaşma töreni başka kulüplerde yapılmaz. Normalde hocalar ayrılır, profesyoneldir. Bu ayrılıklar normaldir. Selim hoca burada önemli hizmetler yapmış. Ben de burada onları devam ettirmek istiyorum. İnşallah üst yapıyla iyi bir iletişim kurduğumuzda buradan geleceğin iyi oyuncularını çıkaracağımızı düşünüyorum” dedi.