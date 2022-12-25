Kahramanmaraş İstiklalspor Gol Oldu Yağdı

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta mücadele eden ve namağlup liderliğini sürdüren Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun ilk yarısının son haftasında Elazığ temsilcisi Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü evinde ağırladı. Merkez Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakaya sporseverler adeta akın etti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan müsabakanın ilk golünü Kahramanmaraş İstiklalspor’un başarılı forveti Salih Kazan kaydetti. İstiklalspor, 23’üncü dakikada bulduğu golle ilk yarıyı rakibi karşısında 1 – 0’lık üstünlükle tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, 51’inci dakikada bulduğu golle durumu eşitledi. Taraftar desteğini de arkasına alan İstiklalspor, ikinci yarıda gol oldu yağdı. Kırmızı beyazlılar; Tugay Tiryaki (2), Hakan Doğan (3), Salih Kazan ve Yiğit Ener Aydın’ın kaydettiği gollerle sahadan 8 – 1’lik skorla galip ayrıldı. Futbolcular ve teknik heyet, galibiyet sevincini tribünü dolduran taraftarlarıyla birlikte yaşadı. Çıktığı 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kahramanmaraş İstiklalspor, 37 puanla sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlamayı başardı.