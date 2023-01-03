Kahramanmaraş İstiklalspor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

10 Ocak tarihine kadar evinde sürdüreceği hazırlıkların ardından kırmızı beyazlılar Antalya’da kampa girecek.

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta çıktığı 13 müsabakada aldığı 12 galibiyet ve 1 beraberlikle sezonun ilk yarısını 37 puanla namağlup lider tamamlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, ikinci devre hazırlıklarına başladı.

Teknik ekip ve oyuncuların katıldığı antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken top kapma ve taktik çalışmalarla devam etti. 10 Ocak tarihine kadar evinde sürdüreceği hazırlıkların ardından kırmızı beyazlılar Antalya’da kampa girecek.

Kahramanmaraş İstiklalspor, Teknik Direktör Ercan Kul yönetiminde ligin ilk yarısındaki başarısını ikinci devrede de sürdürerek şampiyonluğa uzanmayı hedefliyor.