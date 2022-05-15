Kahramanmaraş'ta judo turnuvası!

Merkez Spor Kompleksi'nde organize edilen, sporcuların bayrak yürüyüşüyle başlayan şampiyonaya 64 ilden 526 erkek, 405 kadın, 125 antrenör ve 69 idareci katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nın kentte gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın son zamanlarda önemli spor müsabakalarına ev sahipliği yaptığını dile getiren Güngör, "Burada Anadolumuzun birbirinden güzel hemen hemen bütün şehirlerinden 1500'e yakın sporcumuz var. Hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Biz şunu çok önemsiyoruz. Kahramanmaraş'ı gerek ulusal gerekse uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığımızda şehrimizin hem tanınırlığını hem de şehrimize yapılacak katkıyı artırmış olacağını biliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise Kahramanmaraş'ın spor alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da misafirperverliklerinden dolayı Kahramanmaraşlılara teşekkür ederek, güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerinden Kahramanmaraş'a gelen sporculara başarı dileyen Huysuz, şunları kaydetti:

"Bu çocuklarımız salgından sonra ilk defa böyle bir büyük organizasyona katılıyor. Çocuklarımızın performansını da görmüş olduk. Federasyon olarak 81 ilde altyapımız var. Kahramanmaraş da bunların içerisinde. Kahramanmaraş'ta 4 antrenörümüz var. Milli takımda sporcuları var. Bu çocuklarımız bizim 2028 ve 2032 olimpiyat oyunlarına hazırlanan ekibimiz."

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile sporcular ve yakınları katıldı.

Yarın sona erecek organizasyonun ikinci günündeki eleme müsabakalarında 64 ilden kente gelen sporcular mindere çıkarak kıyasıya mücadele etti.