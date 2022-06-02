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Kahramanmaraş, U16 Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş’ında grup merkezi olarak yer aldığı 2020-2021 sezonu Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları start alıyor.

Kahramanmaraş, U16 Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş, U16 Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş’ında grup merkezi olarak yer aldığı 2020-2021 sezonu Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları start alıyor.

02 Haziran 2022 Perşembe 16:03
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2021-2022 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 78 ilden 111 takımın katılımı ile başlıyor. Müsabakalar 6'şar takımlı 15 grup ve 5 takımlı 1 grupta 07-10 Haziran 2022 tarihlerinde, 4 takımlı 4 grupta ise 08-10 haziran 2022 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak.

Maçlar İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Uşak, Aydın, Denizli, Mersin, Kırşehir, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ağrı, Giresun, Amasya ve Sinop, grup merkezlerinde yapılacak. 2021-2022 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları 78 ilden 111 takımın katılımı ile 6'şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 07-10 Haziran 2022 tarihlerinde, 4'er takımlı 4 grupta ise 08-10 Haziran 2022 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 tarafsız grup merkezinde oynanacaktır.

Birinci Kademe müsabakalarına aynı ilden iki ve daha fazla takımın katılması halinde, takımların hangi grup merkezlerine gideceğinin belirlenmesi için ilin ASKF Başkanı, TÜFAD Şube Futbol İl Temsilcisi ile ilgili takımların birer temsilcilerinin katılacağı kendi illerinde düzenlenecek toplantıda kura çekimi yapılacak ve buna ait imzalanacak tutanak en geç 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nun (0312 473 46 20 ) nolu faksına veya [email protected] mail adresine gönderilecektir. İkinci Kademe müsabakaları, Birinci Kademede grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 4 grupta oynanacak. Final müsabakaları ise İkinci Kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla eleme usulüyle oynanacaktır. Grup Merkezlerindeki müsabakalarla ilgili teknik toplantı ve kura çekimi müsabakalardan bir gün önce Gençlik ve Spor İl Müdürü veya görevlendireceği Şube Müdürü, TFF Bölge Müdürü, ASKF Başkani, Futbol il Temsilcisi, TÜFAD Şube Başkanı, il Hakem Kurulu Başkanı, TFFHGD Şube Başkanı ve Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Şube Başkanı ile kulüplerin birer temsilcilerinin katılımıyla ASKF'ler tarafından daha önce belirlenip ilgili kişi, kurum ve takımlara bildirilen yerde yapılıp imzalı tutanak en geç saat 18.00'e kadar TFF Amatör İşler faksına veya [email protected] mail adresine gönderilecek. U16 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 2006 ve 2007 doğumlular oynayabilir. 2005 doğumlu en fazla 3 futbolcu esame listesine yazılabilir ve oynatılabilir. 2008 ve daha küçük doğumlular oynayamazlar. Müsabakaların süresi 2 x 40 = 80 dakikadır. U16 kategorisinde yedek oyuncu sayısı 7 (yedi), müsabakalarda oyuncu değiştirme sayısı 5 (beş)'dir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 (üç) defa yapılabilecek.

Kahramanmaraş’ın ev sahipliği yapacağı u16 Türkiye Şampiyonasına Kayseri, Malatya, Kırşehir ve Sivas illerinde u16 kategori şampiyonu katılım sağlayacak. Kahramanmaraş’ı u16 da temsil edecek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Gençlikspor ise Kilis ilinin ev sahipliğinde Mersin, Hatay, Şanlıurfa ilinde şampiyon olan takımlar ile karşı karşıya gelecek.

1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Son Güncelleme: 02.06.2022 17:01
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U16 Türkiye şampiyonasına Ev Sahipliği YapacakKahramanmaraş
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