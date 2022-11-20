Kahramanmaraş’ın sultanları set vermedi!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig’de mücadele eden Alpedo Kahramanmaraş Voleybol, sezonun Yedinci maçında Gaziantep-Şahinbey Akkent Kapalı Spor Salonunda Merinos GençlikSpor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Ligin önemli karşılaşmasında temsilcimiz birinci seti 4-25 ikinci seti 17-25 üçüncü seti ise 24-25 tamamlayarak müsabakayı 0-3 kazandı.

“GALİBİYETİ KAHRAMAN ŞEHRİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ”

Maç sonu açıklamalarda bulunan Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı Başkanı Hüseyin Akkaya,“Güzel bir müsabaka oldu, sporcularımızı kutluyorum. Lig açısından önemli bir maçtı, 3 sıfır gibi net bir skor almak gerçekten gurur verici. Bu galibiyeti Kahramanmaraş halkına armağan ediyoruz. Bizi izlemeye bize destek olmaya devam etsinler. Biz hedeflerimiz doğrultusunda adım adım gidiyoruz. Bu takımı birinci lige hep birlikte çıkaracağız” İfadelerine yer verdi.