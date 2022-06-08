Kahramanmaraşlı Melike Halterde Avrupa ikincisi oldu

Şampiyonada Ülkemizi temsil eden Kahramanmaraş’ımızın yetiştirdiği Başarılı Milli Haltercimiz Melike Günal +87kg, koparmada 108, silkmede 134 ve toplamda 242 kiloluk derecelerle Avrupa ikincisi oldu ve üç gümüş madalya kazandı.

Milli Haltercimiz Melike Günal ve Antrenörü Şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u ziyaret ettiler. İl Müdürü elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarılarının devamı temennisi ile sporcumuzu tebrik ettiler. Ayrıca Melike Günal’a başarısından dolayı altın hediye etti.