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Kahramanmaraşlı Melike Halterde Avrupa ikincisi oldu

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonasında Halter Milli Takımımız 6 altın, 10 gümüş, 7 bronz toplamda 23 madalya kazandılar.

Kahramanmaraşlı Melike Halterde Avrupa ikincisi oldu

Kahramanmaraşlı Melike Halterde Avrupa ikincisi oldu

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonasında Halter Milli Takımımız 6 altın, 10 gümüş, 7 bronz toplamda 23 madalya kazandılar.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:49
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Şampiyonada Ülkemizi temsil eden Kahramanmaraş’ımızın yetiştirdiği Başarılı Milli Haltercimiz Melike Günal +87kg, koparmada 108, silkmede 134 ve toplamda 242 kiloluk derecelerle Avrupa ikincisi oldu ve üç gümüş madalya kazandı.

Milli Haltercimiz Melike Günal ve Antrenörü Şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u ziyaret ettiler. İl Müdürü elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarılarının devamı temennisi ile sporcumuzu tebrik ettiler. Ayrıca Melike Günal’a başarısından dolayı altın hediye etti.

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Kahramanmaraşlı Melike Halterde Avrupa Ikincisi Oldu
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