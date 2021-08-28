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Kahramanmaraşlı Sevilay'dan Tokyo'da Göz Dolduran Mücadele

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon sporcusu Sevilay Öztürk Tokyo'da gerçekleşen Paralimpik Yüzme mücadelesini 5. sırada tamamladı.

Kahramanmaraşlı Sevilay'dan Tokyo'da Göz Dolduran Mücadele

Kahramanmaraşlı Sevilay'dan Tokyo'da Göz Dolduran Mücadele

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon sporcusu Sevilay Öztürk Tokyo'da gerçekleşen Paralimpik Yüzme mücadelesini 5. sırada tamamladı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:13
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarı serisini sürdürüyor. Daha önce Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde bir üçüncülük, üç ikincilik ve bir birincilik olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Sevilay Öztürk, son olarak Tokyo 2020 Olimpiyatları kapsamında düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda kıyasıya mücadele etti. 24 Agustos - 5 Eylül tarihlerinde düzenlenen olimpiyatlarda "Paralimpik Yüzme" branşında yarışan genç sporcu, yarışmayı 5. sırada tamamladı. Milli takım adına yarışan Sevilay, Olimpiyattaki yarışmaları tamamlamasının ardından yurda dönecek.

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Kahramanmaraşlı Sevilaydan Tokyoda Göz Dolduran Mücadele
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