Kahramanmaraşspor berabere kaldı!

Geçen hafta 3 Puan alarak Lige tutunan Kahramanmaraşspor yeni teknik adam Sinan Yücer’le çıktığı müsabakadan 1 puan alarak puanının 7 yaparak çıkışını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17.haftanın maçında Ergene Velimeşespor- Kahramanmaraşspor karşılaşmasında Ergene Velimeşespor 5.dakikada Emre Can Atila ve 24.dakikada Burhan Arman'nın golüyle 2-0 öne geçti. İlk yarısı 2-0 ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlanırken 56. ve 61.dakikada Kahramanmaraşspor Enis Durak ile maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Trabzon Bölgesinden Alpaslan Şen yönettiği maçta, Ordu Bölgesinden Metin Yalçın ile Bayburt Bölgesinden Volkan Kaan Topal yardımcı hakem oldu. Müsabakadan her iki takımda 1 puanla ayrıldı.

MAÇIN KARNESİ

Stadyum: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Metin Yalçın, Volkan Kaan Topal

Ergene Velimeşespor; Emre Güler, Emrah Taysı, Yakup Alkan (Dk82 İsmail Düzgün), Oğuzhan Akgün, Furkan Külekci, Emre Can Atila, Doğukan Efe (Dk74 İbrahim Fatih Dilek), Savaş Polat, Burhan Arman, Muhammet Mahmut Emir, Eser Akbaş

Kahramanmaraşspor A.Ş: Deniz Çınar (Dk29 Ahmet Üçgün), Özcan Atalay, Anıl Çıracı (Dk46 İshak Doğan), Hamit Bayraktar, Deniz Solamaz, Halil İbrahim Esen (Dk87 Mustafa Sol), Mustafa Öztürk (Dk46 Emre Bayram), Enis Durak, Ramazan Övünç, Mert Çakar, Yakup Ramazan Zorlu

Sarı kartlar: Dk38 Ramazan Övüç, Dk40 Ahmet Üçgün (Kahramanmaraşspor), Dk44 Eser Akbaş, Dk45+1, 90+3 Emre Can Atila, Dk45+2 Muhammet Mahmut Emir, Dk51 Yakup Alkan (Ergene Velimeşespor)

Kırmız Kart: Dk90+3 Emre Can Atila (Ergene Velimeşespor)

Goller: Dk6 Emre Can Atila, Dk24 Burhan Arman (Ergenevelimeşe), Dk56, 61 Enis Durak (Kahramanmaraşspor)

MÜSABAKADAN DAKİKALAR:

İLK YARI;

Dk1 Kahramanmaraşspor’un başlama vuruşu ile birlikte ilk pozisyona çıkan Ergene velimeşespor Sol kanattan Savaş’ın ceza alanına aktardığı topa Eser gelişine kaleye gönderdi. Topu Kaleci Deniz Kontrol etti.

Dk 6 Ergene Velimeşespor Oğuzhan ile içeri aktardığı meşin yuvarlağı Emre Can Atila topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk9 Sol kanattan bindirme yapan Ergene Velimeşespor içeri uzun atılan topa Doğukan sahip çıkarak ceza alanı içerisinde tehlikeli pozisyona ayak koydu. Kalecinin sağından filelerle buluşturmak istedi top az farkla yandan auta gitti.

Dk12 Ani gelişen Kahramanmaraşspor atağında sağ kanatta Mert topla buluştu, Mert’in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

Dk17 Orta sahadan gelişen Kahramanmaraşspor atağında içeri gönderilen topa Rmazan ayak koydu. Ramazan içeri girmek istedi, içeride Mustafa Öztürk topu kontrol ederken rakip topu faulle aldı.

Dk19 Sol kanattan bindirme yapan Kahramanmaraşspor da Hamit ceza alanı çaprazından paralel gönderdiği topa Yakup Ramazan kafa ile çıktı. Defans topu kontrol altına aldı.

Dk21 Kahramanmaraşspor’un ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta Özcan sert şutu savunmaya çarparak kornere çıktı. Kullanılan kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

Dk24sağ kanattan gelişen atakta Orta alana gönderilen topu Emre topu Burhan’ın önüne aktardı. Burhan ise topu ceza alanı sol çaprazda yer alan arkadaşı Doğukana bıraktı, Doğukan defansın baskısı sonucu topu tekrar Burhan’a aktardı. Burhan ise sert şutu ile topu ağlara dahil etti. 2-0

Dk28 Orta sahadan yapılan ortayı Alan Tekirdağ ekibinde Oğuzhan içeri girdi ve ara pasında topu Muhammet Mahmut ile buluşturdu. Muhammet Mahmut ise güzel pası kontrol altına aldı ve sert şutunda top yan filelerle buluştu.

Dk 36 Ergene Velimeşespor atağında Eser sol kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı. Oğuzhan’ın önce savunma topu uzaklaştırdı.

Dk 39 Kahramanmaraşspor’un kontra atağında kaleci Emre kendi yarı alanın ortalarına kadar çıkarak son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

Dk44 Ergene Velimeşespor ceza alanı içerisinde tehlikeli atakta Burhan ile gole yaklaştı. Ceza alnında Burhan’ın Kaleye gönderdiği top Savaş’a çarptı. Savaş’tan dönen topu Eser tamamlamak istedi. Sert şutunda kaleci Deniz topu çizginin üzerinden oyuna çevirdi ve mutlak golü önledi.

Dk45 müsabakaya oynanılmayan 5 dakika ilave edildi. Bu dakikada Yakup Ramazan ile Kahramanmaraşspor gole çok yaklaştı. Defansın ayak koyduğu top kornere döndü. Ramazan’ın kullandığı kornerde ise Hamit kafa ile çıktı top direğin üzerinden auta gitti.

İKİNCİ YARI

Dk48 Sol kanattan gerçekleşen atakta Kahramanmaraşspor’da İshak Sağ kanattan korner kullandı. Kornerde içeri gönderdiği topa çıkan Emre Bayram topu kaleye yöneltti. Defans topu oyuna çeldi, pas hatasında Hamit topu önünde buldu ve sert ve isabetsiz şutunda topu yandan auta gönderdi.

Dk53 Kahramanmaraşspor ceza alanına yakın alandan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruş’ta Ramazan Kalabalık Barajın üzerinden gönderdiği topta Hamit’in cılız Şutunu Kaleci Emre Kolaylıkla kontrol altına aldı.

Dk56 Kahramanmaraşspor orta sahadan geliştirdiği atakta Enis kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Enis Durak topu ağlara dahil etti. 2-1

Dk57 Orta sahadan gelişen Kahramanmaraşspor atağında İshak topu rakibini geçerek Yakup Ramazan’ın önüne aktardı. Yakup Ramazan topu Halil İbrahim’e gönderdi. Halil İbrahim ise topu defansa kaptırdı.

Dk59 Ergene Velimeşe ekibi Sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuzhan topu Furkan’a aktardı. Furkan ise sert şutu ile topu üstten auta gönderdi.

Dk61 Kahramanmaraşspor eşitlik golünü Enis’le buldu. Sol çaprazdan içeri aktarılan topa Enis önüne aldı ve kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-2

Dk64 Ceza alanı içerisinde Ergene Velimeşe Emre ile Oğuzhan’ın geliştirdiği atakta defansın müdahalesi sonucunda Emre yerde kaldı. Hakem ise devam dedi.

Dk75 Sağ kanattan Kahramanmaraşspor Ramazan ile atağa çıktı. Ramazan’ın içeri gönderdiği topta topu kaleye gönderdi. Kaleci Emre parmakların ucundan kornere çeldi. Kornerden sonuç çıkmadı.

Dk78 Kahramanmaraşspor ceza alanına yakın alandan serbest vuruş kazandı. Emre’nin kullandığı ve sert vurduğu top az farkla yandan auta gitti.

Dk81 Sağ kanattan Ceza alanına aktarılan topta Kahramanmaraşspor’da Emre topa dokundu top yandan auta gitti.

Dk86 Kahramanmaraşspor ani atakla topa yüklendi. İshak’ın ortasında Mert topu ceza alanında Yakup Ramazan’a bıraktı. Yakup Ramazan ise müsait pozisyonda topu önüne almak istedi ama top ayağa takılınca kaleci Emre topu kontrol altına aldı.

Dk90 Orta sahadan gelişen atakta Ergene Velimeşespor Doğukan topu önüne aldı ve topu Eser’e aktardı. Eser ise topu auta gönderdi. Müsabakaya 6 dakika ilave edildi.

Dk90+3 Ergene ekibinde Emre Can Atila çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dk90+6 Müsabaka her iki takımında 1’er puanla 2-2 eşitlikle sahadan ayrıldılar.