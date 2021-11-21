Kahramanmaraşspor fark yedi!

Batuhan Kolak, Emin Barlas, Abdulhamit Söyler yönettiği karşılaşmaya Kahramanmaraşspor sahaya Deniz Çınar, Özcan solmaz, Deniz Solmaz, Ramazan Övünç, Enis Durak, Birkant Öksüz, Sefa Saz, Halil İbrahim Esen, Alican Karadağ, İshak Doğan ve Anıl Çıracı’yla çıktı. Adıyaman Spor Kulübü ise, Özal Keklik, Ahmet Kaan Ergün, Cengizhan Akgün, Emin Altunay, Evren Kilarcı, Doğancan Gölpek, Osman Torun, Oğuzhan Öztürk, Mustafa Çağlayan, Abdulkadir Kuzey, Ogün Özçiçek ile sahada yer aldı.
Maçtan önemli dakikalar: 38. dakikada Adıyaman ekibi Cengizhan ceza alanı yakınına faul kullandı. İçeri ortaladığı topa kaleci çizgiden çıkardı, topa dokunan Ahmet Kaan Ergün topu ağlara gönderdi. İlk yarı 1-0 Adıyaman Spor Kulübü’nün üstünlüğüyle tamamlandı. 46. dakikada sol kanattan Cengizhan başlattığı pozisyonu gole çevirdi. 57. dakikada ceza alanında karan bolde topla buluşan Cengizhan topu ağlara gönderdi. 90 dakika 3-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında Muhammet Akpınar attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Kahramanmaraşspor 0 - Adıyaman Spor Kulübü 4 sona erdi.
Sarı Kartlar: Deniz Solmaz dk51, Enis Durak dk83 (Kahramanmaraşspor), Doğan Gölpek Dk76 (Adıyaman Spor Kulübü)
Goller: Dk38 Ahmet Kaan Ergün, Dk46-57 Cengizhan Akgün, 90+2 Muhammet Akpınar (Adıyaman Spor Kulübü)