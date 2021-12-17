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Kahramanmaraşspor Lideri Konuk Ediyor

Kahramanmaraşspor, TFF 2.Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen ligin lideri Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kahramanmaraşspor Lideri Konuk Ediyor

Kahramanmaraşspor Lideri Konuk Ediyor

Kahramanmaraşspor, TFF 2.Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen ligin lideri Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

17 Aralık 2021 Cuma 14:52
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. Hafta maçında 18 Aralık Cumartesi günü Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda Kahramanmaraşspor - Sakaryaspor müsabakası saat 13.00'de başlayacak.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Kahramanmaraşspor'un, Kırmızı Grup lideri Sakaryaspor ile karşılaşacağı maçın hakemleri açıklandı. 2021-2022 sezonu TFF 2.Lig Kırmızı Grupta 18. Haftanın maçında Kahramanmaraşspor, Kahramanmaraşspor, ev sahibi olacağı Sakaryaspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayı Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz’e Ankara Bölgesinden Salih Burak Demirel ile Kayseri Bölgesinden Levent Yeşilyurt yardımcı hakem olacak. Ankara Bölgesinden Gamze Durmuş Pakkan ise, dördüncü hakem olacak.

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Kahramanmaraşspor Lideri Konuk Ediyor
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