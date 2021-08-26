Kahramanmaraşspor maçlarını Hanefi Mahçiçek stadyumu’nda oynayacak

Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Kahramanmaraşspor, maçlarını Kahramanmaraş'ta oynaması için çalışmalar başladı.

Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Yaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Altunbaş, Ali Kaya, Yılmaz Yanık, Osman Yaman, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel'i ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u makamında ziyaret ederek, 12 Şubat Stadyumu’nun son durumu ve maçların nerede oynayacağı görüşüldü.

Yapılan görüşmelerde Kahramanmaraşspor’un karşılaşmalarını Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nda oynayacağı öğrenildi.