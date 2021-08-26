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Kahramanmaraşspor maçlarını Hanefi Mahçiçek stadyumu’nda oynayacak

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kahramanmaraşspor müsabakalarını oynadığı 12 Şubat Stadyumuna yüzde 65’lik oranda çürük raporu verilmesiyle birlikte maçların nerede oynanacağını merak eden taraftarlar, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret etti.

Kahramanmaraşspor maçlarını Hanefi Mahçiçek stadyumu’nda oynayacak

Kahramanmaraşspor maçlarını Hanefi Mahçiçek stadyumu’nda oynayacak

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kahramanmaraşspor müsabakalarını oynadığı 12 Şubat Stadyumuna yüzde 65’lik oranda çürük raporu verilmesiyle birlikte maçların nerede oynanacağını merak eden taraftarlar, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret etti.

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:45
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Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Kahramanmaraşspor, maçlarını Kahramanmaraş'ta oynaması için çalışmalar başladı.

Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Yaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Altunbaş, Ali Kaya, Yılmaz Yanık, Osman Yaman, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel'i ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u makamında ziyaret ederek, 12 Şubat Stadyumu’nun son durumu ve maçların nerede oynayacağı görüşüldü.

Yapılan görüşmelerde Kahramanmaraşspor’un karşılaşmalarını Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nda oynayacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 26.08.2021 11:46
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Kahramanmaraşspor Maçlarını Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nda Oynayacak
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