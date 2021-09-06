Kahramanmaraşspor Osmaniye’den eli boş döndü

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 2021-2022 sezonuna Serik Belediyespor karşılaşmasıyla başladı. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’nun yıkım kararı olması, Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nun eksikleri nedeniyle Osmaniye’de 7 Ocak Stadyumu'nda bugün karşı karşıya geldi.

Müsabakadan önemli dakikalar;

Dk2 Serik Belediyespor sağ kanattan kontra atakla Sinan topu yerden içeriye gönderdi. Yerden paralel giden topa Kahramanmaraş defansı seyredince sol kanatta Taşkın Kartal topla buluştu, Taşkın topu uzaklaştırmak istedi, rakibin baskısı sonucu faul oldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Taşkın sarı kart görürken penaltıyla Furkan Yaman takımını 1-0 öne geçiren gölü attı. Dk44 Kahramanmaraşspor baskılı atak sonucunda Enis topu ceza alanında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci topun beyaz filelerle buluşmasına izin vermedi. Dk45 ilk yarı Serik Belediyespor’ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

2. yarıya Serik Belediyespor oyuncu değişikliği ile başladı. Dk53 Serik Belediyespor, karambolde yakaladığı pozisyonla Furkan farkı, 2’ye çıkaran gölü attı. Dk62’de Kahramanmaraşspor ceza alanına Mustafa ile yakaladığı pozisyonu fırsata çevirerek, Yakup Ramazan’ın kafa golüyle farkı 1’e indirdi. Dk81’de Serik Belediyespor’lu Gökhan girdiği ceza alanına yaptığı ortasına Sebahattin farkı tekrar 2’ye çıkaran gölü attı. Maçta başka gol olmayınca, karşılaşma 3-1 sona erdi.