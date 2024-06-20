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Kahramanmaraşspor ve K.Maraş İstiklalspor'un 2024-2025 sezonu grupları belli oldu

Kahramanmaraş'ı Profesyonel Futbol Ligi'nde temsil eden Kahramanmaraşspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor'un 2024-2025 futbol sezonu grupları bugün açıklandı.

Kahramanmaraşspor ve K.Maraş İstiklalspor'un 2024-2025 sezonu grupları belli oldu

Kahramanmaraşspor ve K.Maraş İstiklalspor'un 2024-2025 sezonu grupları belli oldu

Kahramanmaraş'ı Profesyonel Futbol Ligi'nde temsil eden Kahramanmaraşspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor'un 2024-2025 futbol sezonu grupları bugün açıklandı.

20 Haziran 2024 Perşembe 13:41

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. Lig ve 3. Lig kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kahramanmaraşspor, 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecekken, Kahramanmaraş İstiklalspor ise 3. Lig 4. Grup'ta yer alacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezon, 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Sezonun ikinci yarısı ise 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak.

Kahramanmaraş'ı gururla temsil edecek olan futbol takımlarımıza başarılar dileriz. Futbolseverler, yeni sezon öncesi heyecanla devam eden hazırlıkları ve maçları takip etmeye devam edecekler.

(SON-

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Kahramanmaraşspor Ve K.Maraş İstiklalsporun 2024-2025 Sezonu Grupları Belli Oldu
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