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Kahramanmaraşspor’da Galip Gündoğdu İle Yollar Ayrıldı

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Yardımcıoğlu sigorta Kahramanmaraşspor’da Teknik patronla yollar ayrıldı.

Kahramanmaraşspor’da Galip Gündoğdu İle Yollar Ayrıldı

Kahramanmaraşspor’da Galip Gündoğdu İle Yollar Ayrıldı

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Yardımcıoğlu sigorta Kahramanmaraşspor’da Teknik patronla yollar ayrıldı.

21 Kasım 2022 Pazartesi 14:56

Ligin 12.Haftasında Alanya Temsilcisi Kestel Spor’a Konuk Olan Kırmızı Beyazlılar, Sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Kahramanmaraş’ı Profesyonel Ligde temsil eden Yardımcıoğlu sigorta Kahramanmaraşspor bu Sonuçta birlikte Ligde 5 Beraberlik 6 Mağlubiyet alarak Ligin 17.Sırasında yer alırken kötü snuçlar ardından birde ayrılık haberi geldi. Yardımcıoğlu sigorta Kahramanmaraşspor’da Teknik patron Galip Gündoğdu görevinden ayrıldı.

Ayrılığı Kulüp Sosyal Medya hesabında şu ifadelerle duyurdu; “Teknik Direktörümüz Galip Gündoğdu ile yaptığımız karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. Galip Gündoğdu ve ekibine hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraşspor’da Galip Gündoğdu İle Yollar Ayrıldı
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