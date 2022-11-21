Kahramanmaraşspor’da Galip Gündoğdu İle Yollar Ayrıldı

Ligin 12.Haftasında Alanya Temsilcisi Kestel Spor’a Konuk Olan Kırmızı Beyazlılar, Sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Kahramanmaraş’ı Profesyonel Ligde temsil eden Yardımcıoğlu sigorta Kahramanmaraşspor bu Sonuçta birlikte Ligde 5 Beraberlik 6 Mağlubiyet alarak Ligin 17.Sırasında yer alırken kötü snuçlar ardından birde ayrılık haberi geldi. Yardımcıoğlu sigorta Kahramanmaraşspor’da Teknik patron Galip Gündoğdu görevinden ayrıldı.

Ayrılığı Kulüp Sosyal Medya hesabında şu ifadelerle duyurdu; “Teknik Direktörümüz Galip Gündoğdu ile yaptığımız karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. Galip Gündoğdu ve ekibine hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.