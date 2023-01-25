Kahramanmaraş’ta 2023 bilardo il seçmeleri yapıldı!

Kahramanmaraş Bilardo Sporunu Geliştirme Derneği salonunda gerçekleştirilen seçmelere 40 sporcu katıldı.

Seçmelerde, şampiyon olan Balkan Keskinpala’ya kupa ve madalyasını Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, 2’lik kupasını alan Tolgahan Döner’e AK Parti 24.Dönem Milletvekili Sıtkı Güvenç, 3’lüğü elde eden Şemsettin Azimli’ye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ali Aksu, 4’üncülüğü elde eden Mustafa Savaş Ongün’e ise İl Bilardo Temsilcisi Ali Osman Yaman takdim etti.

Seçmeler sonunda ilk 6’ya giren sporcular Ankara Gölbaşında Bilardo Federasyonu Spor Salonun’da şampiyonalara katılacak.

Sporculara katılımlarından dolayı teşekkür eden Kahramanmaraş İl Bilardo Temsilcisi Ali Osman Yaman, “Türkiye Bilardo Federasyonu Faaliyet raporunda yer alan il Seçmeleri Kahramanmaraş etabının müsabakaların icra ediyoruz. Burada bütün sporcularımız tebrik ederim” dedi.