Kahramanmaraş’ta futbola kadın eli değdi!

Yıllardır erkek egemenliğinin boy gösterdiği futbol takımlarında kadın başkan, kadın antrenör, kadın oyuncu görmek neredeyse imkansızken şimdiler de Kahramanmaraş’ta yeni kurulan bir takım artık kadın başkana emanet.

2023 yılı Temmuz ayında kurulan Döngele Bozdağspor Kulübü’nün kurucu Başkanlığını yapan İş Kadını Dilek Bozdağ’ın peki futbol serüvenine nasıl başladı? Futboldan anlamazken, futbol maçlarını izlemekten hiç hoşlanmazken futbolu bu kadar sevdiren, gece gündüz, şehir şehir gezdiren futbol tutkusunda dünden bugüne yolculuğa çıkıyoruz.

TAKIMIN HEM BAŞKANI, HEM ANNESİ, HEM ABLASI

Döngele Bozdağspor kulübün çiçeği burnunda yeni başkanı Dilek Bozdağ’a emanet. Kahramanmaraş futbol tarihinde ilk kez bir kadın futbol kulübünü hem kurdu hemde başkanlığını yapıyor. Yerel Amatör Ligde mücadele etmek için çaba sarf eden Döngele Bozdağspor yeni sezona oldukça iddialı girdi. Yeni başkan Dilek Bozdağ önceliğinde takım oyuncularının ihtiyaçlarını ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve şampiyonluk var.

BAŞKAN DİLEK BOZDAĞ’IN FUTBOL SERÜVENİNE NASIL BAŞLADI?

Bozdağ Unlu Mamülleri olarak faaliyet gösteren firmanın işletmeciliğini yapan, Döngele Bozdağspor Kulüp Başkanı Dilek Bozdağ, “Ben uzun yıllardır Unlu Mamülleri Sektöründe işletme sahipliği yapıyorum. Ailem, Eşim de bu sektörde ve şehirde bir marka haline geldik. Şimdi ise şehirde hizmetimizi sürdürüyoruz. Gençlerin kötü alışkanlıktan uzak tutup spor’a yönlendiriyoruz.

FUTBOLLA UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOKTU!

Döngele Bozdağspor ile yollarımızın kesişmesi Kayınım Hakkı Bozdağ’ın spora olan tutkusu beni kamçıladı. Daha öncesin de ne bir kulüple bir bağlantım ne futbolla bir ilgim yoktu. Kahramanmaraş sevdalısı bir insan olarak bir takım kurup spor işine de el atalım dedik. Futbolla başladık ardından Voleybol ve Güreşle çıtayı yükselttik.

Futbolla uzaktan yakından alakam yok, ama takımı kurup idmanlara başlayınca sporculardaki heyecan ve Hakkı Bozdağ’ın heyecanı beni yeşil sahalara çekti. Sonrasında kendimi maçlarda buldum. Futbol bende bir aşka dönüştü, izlemeye gittiğim her idmandan her maçtan keyif almaya başladım. İlk başta Ben fahri gönüllüydüm. Şimdi ise yaka kartı ile yönetici olarak saha içerisindeyim.

İLK TRİBÜNE GİTTİĞİNDE NE HİSSETTİ

Futbol maçına gittiğinde kadın kimliğini unutuyorsun. Kadının olduğu yerde naiflik oluyor. Zaman zaman taraftarlarımız “Dilek abla sen olunca küfür edemiyoruz” gibi söylemleri oluyor. Bir kadının olduğu yerde ortama saygı geliyor. Deplasman gittiğinizde sahaya indiğinizde kadına olan saygıyı görebiliyoruz. Hem taraftarın hem yöneticilerin hem futbolcularımızdan bu saygıyı görüyoruz. Tribünde sahada kadın varsa tribünde küfür olmaz, argo kelimeler olmaz, şiddet olmaz.

Ben artık gerek Kahramanmaraş’ta gerekse deplasmanda maçlara gitmeyi kendime görev edinmiştim, çocuklara her gün yaşam koçluğu yaptım, istinasız her zaman idmanlara gidip çocuklara moral mücadele ve azim duygusunu aşılamaya çalıştım.

STOPER, FORVET SAĞ KANAT? NE DİYOR BU ADAMLAR ŞAŞKINLIĞI

Futbol camiasına ilk girdiğimde sağ kanat diyorlar, forvet, stoper diyorlar, anlamıyorum bu adamlar ne diyor ? Ne demek istiyorlar? Unlu Mamülleri sektörüne ilk girdiğimde ben işlevleri ayırt edemezdim şimdi ürünlerin bütün çeşidini ayırabiliyorum. Futbolda da bu işi kavradım. Şimdi çoğu şeye vakıfım, öğrendim ama ben yine halk dilinden konuşuyorum. Adam hücuma gidiyor diyorum, diğerin şunu yapması lazım diyorum, çok fazla teknik terimle konuşmuyorum, teknik terim hocalarımızın işi. Olaya vakıf mıyım evet anlıyor muyum evet olmasaydım başkanlık teklifini kabul etmezdim. Zaman zaman maçın atmosferine kapılı kendimi kaybettiğim zamanlarda oluyor . Maçta çok fazla bağırıyorum. Ama şimdi kulüp başkanı olarak tribünde yaptığımı yapmam. Maç esnasında zaten hiç oturmuyorum bir bakmışsınız karşı tribünde taraftarın içindeyim. Taraftar da ondan beni çok seviyor. Bir bakıyorum maçın atmosferine kendimi çok fazla kaptırıyorum.

BACAKLARINI YARA BERE İÇİNDE GÖRÜNCE OTURDUM AĞLADIM

Bir kadın olarak annelik iç güdüsü de devreye giriyor, ben onlarla ağladım onlarla güldüm. Onlar sakatlandığında onlardan daha çok canım yandı. Her Futbolcu sakatlığında onunla ilgilenirim. Onun acısını kendi vücudumda hissederim. Ama şunu da unutmamak lazım sahadakiler çocuk. Spor stres atma yeri spor ne siyaset, ne kavga ne şiddet yeri. Tribünlerde bunu yok etmek en büyük hedeflerimden birtanesi. Şiddet, Kavga olmuyor mu? Evet oluyor mu oluyor ama saha içinde. Dışarıda çok büyük dostlukların olacağı yerlerdir spor. Spor denildiğinde akla dostluk gelir, mutluluk, barış gelir çok şükür bunu başardık.

KADINLAR HER YERDE OLMALILAR

Bu işin erkeği kadını olmadığını kendi işime girdiğimde görmüştüm ama futbolun içine girince daha iyi anladım. Kadınlar her yerde olmalılar. Cinsiyet kavramı artık ülkemizde bitmeli. Hiçbir şey ne erkek egemen ne kadın egemen diye bir sektör yok. Hem kadın hem erkek her sektörde başarılı olabilir. Dünyanın en iyi başarılı aşçıları erkeklerden oluyor ama kadın mutfakta. Kadınların futbol camiasında da başarılı olacağına inanıyorum. Pozitif ayrımcılık yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Başka başka sektörlerde başarılı kadınları gördüğümde daha mutlu oluyorum.

Kadın denildiğinde akla şiddet gelmemeli. Türkiye’de kadın dendiğinde şiddet akla geliyor. Biz artık bunları konuşmamalıyız .Bunları konuştuğumuzda erkeğin gücü daha çok ön plana çıkıyor ve kadın dendiğinde ezik tanımlaması yapılıyor. Kadın denildiğinde hangi sektörde olursa olsun başarıları ön plana çıktığında şiddeti de farkında olmadan ekarte edeceğiz ve daha güçlü kadınlar gelecek ve cinsiyet ayrımı zamanla bitecektir. Benim için iyi ve kötü insanlar var, erkek- kadın yok.

KADINLARIMIZI TRÜBÜNDE GÖRMEK İSTİYORUM

Birçok İlde inanılmaz kadın taraftar var. Hatay’ın Amigosu bile Kadın ve birçok maçında inanılmaz kadın taraftar geliyor. Onları gördükçe imreniyorum keşke bizde de olsa diye. O zaman keşke bizim maçlarımızda da kadın taraftarlarımız gelse diye istemiştim. Kadınlarımızı tribüne getirmek için çalımalar başladım ve inşallah getirteceğim.

FUTBOLCULARIN AİLELERİNİ DE SAHAYA ÇEKİYORUZ

Projelerimizden birisi futbolcularımızın alilerini maçlara getirmek. İsterlerse her maça gelirler. Canları nasıl isterse, Önemli olan futbolcularımızın sahaya adapte olması. Onlar sahada saygı ile sevgi ile çıkarsa Aileleri de onları takip etmek için tribünde yerlerini alırlar. Sporcularımız başkanım alilerimizi maça getirtmek burada misafir etmek istiyoruz demeleri yeterli. Her türlü desteği veririz.”