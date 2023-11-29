Offroad şampiyonası final heyecanı bir kez daha Kahramanmaraş’ta!

2 ve 3 Aralık tarihlerinde Kapıçam Tabiat Parkı’nda koşulacak final etabında 48 sporcu zirvede yer alabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, spor tutkunlarının büyük bir heyecanla takip ettiği Türkiye Offroad Şampiyonası final etabına bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle 2 ve 3 Aralık tarihlerinde Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek sezonun 7. ve son yarışında 4 kategoride 24 araç ve 48 sporcu mücadele edecek. 1 Aralık Cuma günü saat 15.30’da Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisiyle başlayacak yarış, Cumartesi ve Pazar günleri Kapıçam Tabiat Parkı’nda koşulacak.

2 Aralık Cumartesi günü 10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez kat edecek olan ekipler, 3 Aralık Pazar günü ise 6 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak. Kıyasıya mücadeleler neticesinde kürsüye çıkmaya hak kazanan sporcular, saat 18.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle kupa ve madalyalarına kavuşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kapıçam Tabiat Parkı’nın zorlu parkurunda gerçekleştirilecek şampiyonaya tüm yarış tutkunlarının davetli olduğu belirtildi.