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Onikişubat NF 3 . Ligde mücadele edecek!

Kahramanmaraş'ın masa tenisindeki tek temsilcisi olan Onikişubat NF Spor Kulübü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2023-2024 Sezonu 3. Lig'de mücadele edecek.

Onikişubat NF 3 . Ligde mücadele edecek!

Onikişubat NF 3 . Ligde mücadele edecek!

Kahramanmaraş'ın masa tenisindeki tek temsilcisi olan Onikişubat NF Spor Kulübü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2023-2024 Sezonu 3. Lig'de mücadele edecek.

03 Ekim 2023 Salı 14:21

16 takımın yer aldığı 3. Lig (A) grubunda yer alan Kahramanmaraş ekibi, şampiyonluk için rakipleriyle mücadele edecek. 4 etaptan oluşan fikstürde, ilk iki etap tek devreli lig usulüyle oynanacak ve ilk 8 takım Play-Off oynamaya hak kazanacak. Son 8 takım ise kümede kalmak için klasman grubunda mücadele edecek.

Play-Off ve klasman gruplarında müsabakalar iki etap sürecek ve ilk 3 takım 2. Lig'e yükselecek, son 3 takım ise küme düşecek.

Onikişubat NF Spor Kulübü'nün rakipleri arasında Karaman İl Özel İdarespor, Bandırma MTİ, Denizli Doğanspor, Adalar Su Sporları, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Ispartes GSK, Mersin Aakademi Anadolu Lisesi, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi, Arenaspor, Haydarspor, Aydınpınar Akademispor, Nazilli Belediyespor, Türk Silahlı Kuvvetlerigücüspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yer alıyor. 1. Etap müsabakaları ise Ankara'da gerçekleşecek. Onikişubat NF Spor Kulübü Başkanı Fatih Kaya, kulübün bu sezon hedefinin Play-Off müsabakalarına katılmak olduğunu belirtti ve çalışmalarının bu hedef doğrultusunda devam ettiğini ifade etti.

Kulübün Kahramanmaraş'a katkı sağladığını ve yerel yönetimlerden destek beklediklerini vurgulayan Kaya, geçmişte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

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Onikişubat NF 3 . Ligde Mücadele Edecek!
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