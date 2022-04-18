Şampiyon Kahramanmaraş’ta belli oldu!

Türkiye geneli 35 İl, 47 takımdan yaklaşık 650 sporcu katılım sağladı.

Şampiyonanın maçları; Merkez Spor Salonu, Osman Sayın Spor Salonu ve KSÜ Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Altı gün süren şampiyonada takımlar Türkiye Şampiyonu olabilmek için mücadele etiler. 16 Nisan 2022 günü Merkez Spor Salonunda oynanan final maçlarının İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünü 22-12 skorla yenen Adana Ada Sokağı Spor Kulübü şampiyonluğu elde etti.

Şampiyona sonucunda ilk dört takım sıralaması şu şekilde oluştu.

1. Adana Adasokağı Spor Kulübü

2. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3. Konya Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü

4. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Külübü

Şampiyonluk maçının ardından düzenlenen törenle derece elde eden sporculara Madalya, Takımlara ise kupaları takdim edildi.