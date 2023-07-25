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Tff Kahramanmaraşspor İçin Kararını Verdi

TFF 3. Ligde mücadele eden Profesyonel Temsilcilerimizden Kahramanmaraşspor Kulübünün TFF’ye vermiş olduğu Asrın Felaketi neticesindeki durumu doğrultusundaki hak dondurma talebi TFF’den olumlu yanıtla sonuçlandı.

Tff Kahramanmaraşspor İçin Kararını Verdi

Tff Kahramanmaraşspor İçin Kararını Verdi

TFF 3. Ligde mücadele eden Profesyonel Temsilcilerimizden Kahramanmaraşspor Kulübünün TFF’ye vermiş olduğu Asrın Felaketi neticesindeki durumu doğrultusundaki hak dondurma talebi TFF’den olumlu yanıtla sonuçlandı.

25 Temmuz 2023 Salı 11:36

Kahramanmaraşspor’un talebi ve TFF tarafından gerçekleştirilen incelemelere sonunda değerlendirme neticesinde 2023-2024 sezonunda Kahramanmaraşspor’un hakları dondurulması Fikstür Çekiminde cevap buldu.

TFF Yönetim Kurulu’nun 10.02.2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Kahramanmaraşspor’un talebi ve TFF tarafından gerçekleştirilen incelemelere dayalı olarak, yapılan değerlendirme neticesinde TFF Yönetim Kurulu’nun 19.07.2023 tarih ve 05 sayılı kararı ile 2023-2024 sezonunda Kahramanmaraşspor’un hakları donduruldu. Depremde tesisleri yıkılan Maçlarını oynayacağı stadyumu olmayan Kahramanmaraşspor 2024-2025 sezonunda 3. Lig’de mücadele edecek.

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Tff Kahramanmaraşspor İçin Kararını Verdi
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