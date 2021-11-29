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Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Düzenlenecek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’nu makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kıymetli Şeref Eroğlu kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sağ olsun memleketine bir müjdeli haberle geldi. 16 – 19 Aralık tarihlerinde Türkiye Güreş Şampiyonası’nı inşallah Kahramanmaraş’ımızda düzenlemiş olacağız” dedi.

Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Düzenlenecek

Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Düzenlenecek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’nu makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kıymetli Şeref Eroğlu kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sağ olsun memleketine bir müjdeli haberle geldi. 16 – 19 Aralık tarihlerinde Türkiye Güreş Şampiyonası’nı inşallah Kahramanmaraş’ımızda düzenlemiş olacağız” dedi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 16:58
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Güreş Federasyonu’nun başkanlığına seçilen Şeref Eroğlu’nu makamında ağırladı. Şehirdeki spor faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen ikili görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Şeref Eroğlu, “6 Kasım tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığını ekibimizin gayretleriyle devraldık. 2024 Paris Olimpiyatları’na kadar 3 yıllığına üstlendiğimiz bu görevde, güreşi özlenen ve milletimizin hak ettiği günlere döndüreceğiz. Kahramanmaraş, beni Dünya Şampiyonluğumda, Avrupa Şampiyonluğumda ve olimpiyatlarda her zaman destekledi. Şimdi de Türkiye Güreş Federasyonu'nun başkanı olarak Kahramanmaraş’a da hizmet edecek olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Şehrimizin Evladı Baba Ocağında

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise açıklamasında, “Kıymetli Şeref Eroğlu kardeşimize ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Kendisi misafir değil, evine, yurduna geldi. Daha önce güreş sporunda gösterdiği başarılarla defalarca göğsümüzü kabartmıştı. Şimdi de Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına delegelerin büyük bir çoğunluğunun teveccühü ile seçildi. Şehrimizin bir evladının bu başarısından dolayı gurur duyuyorum. Baba ocağına gelmesi, bizlerle beraber olması da bizi ayrıca gururlandırdı” diye konuştu.

Müjdeyi Verdi

Yapılan görüşmenin ardından bir de müjde aktaran Başkan Güngör, “Sağ olsun kıymetli başkanımız geldiğinde talebimizi kırmadı. 16 - 19 Aralık tarihleri arasında Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nın Kahramanmaraş’ımızda gerçekleşeceği müjdesini de şimdiden vermiş olalım. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak turnuvaya her türlü desteği vereceğiz. Hep ifade ettik, bir şehirde ne kadar uluslararası etkinlik varsa, o şehrin tanıtımına çok büyük bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Düzenlenecek
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