Türkiye guruptan nasıl çıkar

Turnuvada oynanan ilk 2 maçta İtalya ve Galler'e kaybeden Türkiye kazanmak ve en iyi grup 3.'leri arasına adını yazdırmak istiyor.
A MİLLİLER 3. MAÇTA
EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
RAKİP İSVİÇRE
Şenol Güneş ve öğrencileri organizasyonun üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2020 A Grubu üçüncü hafta hafta İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.