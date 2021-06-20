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Türkiye guruptan nasıl çıkar

Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. maçında bu akşam İsviçre ile bu akşam Bakü'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye guruptan nasıl çıkar

Türkiye guruptan nasıl çıkar

Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. maçında bu akşam İsviçre ile bu akşam Bakü'de karşı karşıya gelecek.

20 Haziran 2021 Pazar 12:43
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Turnuvada oynanan ilk 2 maçta İtalya ve Galler'e kaybeden Türkiye kazanmak ve en iyi grup 3.'leri arasına adını yazdırmak istiyor.

A MİLLİLER 3. MAÇTA

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

RAKİP İSVİÇRE

Şenol Güneş ve öğrencileri organizasyonun üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?


EURO 2020 A Grubu üçüncü hafta hafta İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

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Türkiye Guruptan Nasıl çıkar
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