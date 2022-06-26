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Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta Sona Erdi

Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta Sona Erdi

Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta Sona Erdi

Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

26 Haziran 2022 Pazar 10:55
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğinde Şeref Eroğlu Er Meydanı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde 44 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Cazgırların sunumlarıyla renk kattığı şampiyonada yıldızlar kategorisi 50 kiloda Muhammed Yağmahan, 55 kiloda İsmail Hakkı Tarakçı, 60 kiloda Remzi Temur, 66 kiloda Fatih Acar, 74 kiloda Rüştü Altuntaş, 84 kiloda Şahin Dur, 96 kiloda Burak Karabulut ve 120 kiloda Can Üngör birinci oldu.

Gençler kategorisinde, 55 kiloda Sabri Akkaya, 60 kiloda Durdu Mehmet Eroğlu, 66 kiloda Hamza Zopalı, 74 kiloda Murat Doğan, 80 kiloda İsmet Çiftçi, 84 kiloda Nihat Bekdaş, 96 kiloda Emin Demir ve 120 kiloda Mehmet Çelebi ilk sırayı elde etti.

Büyüklerde ise 55 kiloda Mehmet Turaç, 60 kiloda Nebi Uzun, 66 kiloda Ertuğrul Kahveci, 74 kiloda Faruk Çayır, 84 kiloda Musa Gürbüz, 96 kiloda İsa Göçen ve 120 kiloda Adem Uzun şampiyon olmayı başardı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Abdulkadir Okatan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile katılımcılar tarafından verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, AA muhabirine, güreşçilerin ve güreş severlerin memleketi Kahramanmaraş'ta buluştuğunu aktardı.

Doğup büyüdüğü, karakucak güreşlerinin beşiği olan Kahramanmaraş'ta Türkiye Şampiyonası yapmaya karar verdiklerini dile getiren Eroğlu, kendi adını taşıyan bir tesis oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkürü ederek, "Bizden sonra bugün bu çimlerde devletine, milletine, dinine ve vatanına bağlı yeni güreşçilerin yetişmesi açısından, onların gelecekte bu bayrağı devralmaları açısından, bu tesislerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay da organizasyona katılımcılar ve sporcular tarafından gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

Bu tür etkinliklerin yeni şampiyonların yetişmesi adına çok faydalı olacağını ifade eden Okay, yaklaşık 8 yıldır Dereköy'de güreş organizasyonu yapıldığını ve yeni tesisle birlikte alanın güreş kampı haline getirildiğini kaydetti.

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