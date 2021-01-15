Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karla Mücadele Devam Ediyor
Karla Mücadele Devam Ediyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik...
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti...
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması

Türkiye kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları canlı yayında çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi A Spor'dan canlı olarak ekranlara geldi.

Türkiye kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları canlı yayında çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi A Spor'dan canlı olarak ekranlara geldi.

15 Ocak 2021 Cuma 15:21
banner459

Çeyrek final kura çekimi sonucunda Sivasspor, Antalyaspor ile Galatasaray, Alanyaspor ile Konyaspor, Beşiktaş ile eşleşti. Fenerbahçe ile Başakşehir eşleşmesi ise kura çekimin en iddialı maçları arasında yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kurası heyecanı yaşandı! Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi öncesinde Hamit Altıntop ve Hami Mandıralı açıklamalarda bulundu. Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine Fenerbahçe - Başakşehir eşleşmesi damga vurdu.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURALARI...

DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR

GALATASARAY - ALANYASPOR

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR

YARI FİNAL KURALARI DA ÇEKİLDİ!

SİVASSPOR / ANTALYASPOR EŞLEŞMESİNİN GALİBİ İLE GALATASARAY / ALANYASPOR EŞLEŞMESİNİN GALİBİ YARI FİNALDE KARŞILAŞACAK.

KONYASPOR / BEŞİKTAŞ EŞLEŞMESİNİN GALİBİ DE FENERBAHÇE / BAŞAKŞEHİR EŞLEŞMESİNİN GALİBİ İLE YARI FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELECEK.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI OLACAK?

Son 16 tur maçlarında olduğu gibi çeyrek final maçları da tek maç sistemine göre oynanacak. Son 16 Turu'ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda maçlar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

Hamit Altıntop kura çekiminden sonra açıklamalarda bulundu...

"Herkese başarılar diliyoruz, umarım hak eden takım kupayı kazanır. Bu sistemi ben çok önemsiyorum, telafisi olmayan maçlar adrenalini ortaya çıkarıyor. Benim oyum tek maçlı usulün devam etmesi yönünde. Umarım Beşiktaş - Galatasaray maçında yüksek kalitede futbol izleriz. Fikstürün sıkışık olması oyuncuları biraz yoruyor."

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki maçlar şöyle sonuçlanmıştı...

KONYASPOR 2-1 GAZİANTEP FK

BURSASPOR 0-3 ANTALYASPOR

YENİ MALATYASPOR 1-1 GALATASARAY (PENALTILARLA 6-7)

SİVASSPOR 2-1 ADANA DEMİRSPOR

TUZLASPOR 1-5 BAŞAKŞEHİR

BEŞİKTAŞ 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR

ALANYASPOR 4-1 ERZURUMSPOR

FENERBAHÇE 1-0 KASIMPAŞA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig ekiplerine şok
Süper Lig ekiplerine şok
Hatayspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
Hatayspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri
Avrupa şampiyonası Mersin’de başladı
Avrupa şampiyonası Mersin’de başladı
Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Jordin Canada'yı transfer etti
Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Jordin Canada'yı transfer etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber