Türkiye kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Çeyrek final kura çekimi sonucunda Sivasspor, Antalyaspor ile Galatasaray, Alanyaspor ile Konyaspor, Beşiktaş ile eşleşti. Fenerbahçe ile Başakşehir eşleşmesi ise kura çekimin en iddialı maçları arasında yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kurası heyecanı yaşandı! Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi öncesinde Hamit Altıntop ve Hami Mandıralı açıklamalarda bulundu. Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine Fenerbahçe - Başakşehir eşleşmesi damga vurdu.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURALARI...

DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR

GALATASARAY - ALANYASPOR

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR

YARI FİNAL KURALARI DA ÇEKİLDİ!

SİVASSPOR / ANTALYASPOR EŞLEŞMESİNİN GALİBİ İLE GALATASARAY / ALANYASPOR EŞLEŞMESİNİN GALİBİ YARI FİNALDE KARŞILAŞACAK.

KONYASPOR / BEŞİKTAŞ EŞLEŞMESİNİN GALİBİ DE FENERBAHÇE / BAŞAKŞEHİR EŞLEŞMESİNİN GALİBİ İLE YARI FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELECEK.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI OLACAK?

Son 16 tur maçlarında olduğu gibi çeyrek final maçları da tek maç sistemine göre oynanacak. Son 16 Turu'ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda maçlar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

Hamit Altıntop kura çekiminden sonra açıklamalarda bulundu...

"Herkese başarılar diliyoruz, umarım hak eden takım kupayı kazanır. Bu sistemi ben çok önemsiyorum, telafisi olmayan maçlar adrenalini ortaya çıkarıyor. Benim oyum tek maçlı usulün devam etmesi yönünde. Umarım Beşiktaş - Galatasaray maçında yüksek kalitede futbol izleriz. Fikstürün sıkışık olması oyuncuları biraz yoruyor."

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki maçlar şöyle sonuçlanmıştı...

KONYASPOR 2-1 GAZİANTEP FK

BURSASPOR 0-3 ANTALYASPOR

YENİ MALATYASPOR 1-1 GALATASARAY (PENALTILARLA 6-7)

SİVASSPOR 2-1 ADANA DEMİRSPOR

TUZLASPOR 1-5 BAŞAKŞEHİR

BEŞİKTAŞ 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR

ALANYASPOR 4-1 ERZURUMSPOR

FENERBAHÇE 1-0 KASIMPAŞA