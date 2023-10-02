Veteranlar Kahramanmaraş’ta buluştu!

1 Ekim Pazar günü saat 12:00’da Şairler Tepesi (Seyir Terası) toplantı salonunda gerçekleşen kura çekimine, Federasyon bünyesinde bulunan 26 takımın temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Akdeniz Masterler Federasyonu’nda bu yıl 26 takımın mücadele edeceği belirtilerek, katılımcılar, misafirperverliklerinden dolayı ev sahibi takım Kahramanmaraş Takımlarına ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Fikstür çekiminin misafir konuğu Kahramanmaraş Gençlik ve spor İl Müdürü Cemil Boz, yaptığı konuşmada

“Kahramanmaraş ili olarak sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Öncelikle, Federasyonumuza böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Veteranlar, futbolun en saf halidir. Çocukluğumuzda, Keyif almak amacıyla, eğlencesine oynardık. Günümüzde futbolun profesyonelleşmesiyle, iş biraz daha ekonomiye bakıyor. Biz şu anda, futbolun en saf, en zevkli halini yaşıyoruz. Bu anlamda, umarım uzun yıllar bunu sağlıklı bir şekilde yapılır. Tekrar hepiniz hoş geldiniz” ifadelerine yer verdi.

Mücadele, 4 grupta A-B 7’şer takım C ve D grupları ise 6’şar tamımdan toplam 26 takımın katılımıyla gerçekleşirken 4 grupta Osmaniye, Adana, Hatay, Kahramanmaraş illerinden takımlar yer aldı.