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Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor berberliğe razı oldu!

TFF.3. Lig 2. grupta mücadele eden Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, kendi evinde ağırladığı 23 Elazığ Futbol Kulübü ile berabere kaldı.

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor berberliğe razı oldu!

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor berberliğe razı oldu!

TFF.3. Lig 2. grupta mücadele eden Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, kendi evinde ağırladığı 23 Elazığ Futbol Kulübü ile berabere kaldı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 08:32

Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi Stadyumunda oynan maçta hakem Özer Özden görev yaptığı maçta 6 gol çıktı.

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, 23 Elazığ Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı. 5.dakikada Ozan Şamiloğlu, 23 Elazığ Futbol Kulübü karşısında Kahramanmaraşspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. 40.dakika 23 Elazığ Futbol Kulübü Özcan Sahan ile skoru 1-1 yaptı. 50.dakikada 23 Elazığ Futbol Kulübü Gökhan Erdöl ile skoru 2-1 öne geçti. 53.dakikada Caner Yılmaz ile Kahramanmaraşspor

Penaltıdan skoru 2-2 yaptı. 67.Ahmet Arık'ın golüyle 23 Elazığ Futbol Kulübü 3-2 öne geçti. 73.dakikada Ozan Şamiloğlu'nun golüyle Kahramanmaraşspor skoru 3-3 yaptı. Maç 3-3 sona erdi.

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Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor Berberliğe Razı Oldu!
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