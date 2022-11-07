Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor berberliğe razı oldu!

Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi Stadyumunda oynan maçta hakem Özer Özden görev yaptığı maçta 6 gol çıktı.

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, 23 Elazığ Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı. 5.dakikada Ozan Şamiloğlu, 23 Elazığ Futbol Kulübü karşısında Kahramanmaraşspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. 40.dakika 23 Elazığ Futbol Kulübü Özcan Sahan ile skoru 1-1 yaptı. 50.dakikada 23 Elazığ Futbol Kulübü Gökhan Erdöl ile skoru 2-1 öne geçti. 53.dakikada Caner Yılmaz ile Kahramanmaraşspor

Penaltıdan skoru 2-2 yaptı. 67.Ahmet Arık'ın golüyle 23 Elazığ Futbol Kulübü 3-2 öne geçti. 73.dakikada Ozan Şamiloğlu'nun golüyle Kahramanmaraşspor skoru 3-3 yaptı. Maç 3-3 sona erdi.