Kahramanmaraş, sportif ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacak dev bir yatırımla buluşmaya hazırlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle şehre kazandırılacak yeni spor kompleksi için yapım ihalesi 30 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yalnızca bir stadyum değil, aynı zamanda yaşayan bir kompleks olarak tasarlanan proje; 17 bin 500 seyirci kapasiteli modern bir stadyum, seyircilere konfor sağlayacak localar, geniş fuaye alanları ve sosyal donatılarıyla şehrin çehresini değiştirecek. Sporun her alanında erişilebilirlik sunacak kompleks, bölgenin en nitelikli yaşam merkezlerinden biri olmaya aday.

Süper Lig Ortalamasının Üzerinde Seyirci Kapasitesi

Kahramanmaraş’a kazandırılacak olan 17 bin 500 kişilik stadyum, yalnızca bölgesel ihtiyaçlara değil, ulusal düzeydeki sportif beklentilere de yanıt verebilecek nitelikte. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 2024 – 2025 sezonu verilerine göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışındaki hiçbir takımın seyirci ortalaması 17 bin 500 kişiyi aşamadı. 19 takımın sezon boyunca seyirci ortalaması 11 bin 844’te kaldı.

Hem Stadyum Hem Sosyal Yaşam Alanı

Seyirci kapasitesinin yanı sıra projenin sunduğu sosyal yaşam unsurları da dikkat çekiyor. Spor karşılaşmaları dışında yıl boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kapasitedeki fuaye alanları, ticari üniteler, kafeler ve otopark alanlarıyla kompleks; ailelerin, gençlerin ve spor tutkunlarının bir araya geleceği canlı bir merkez haline gelecek. 30 Haziran’da yapılacak ihale sonrasında yapım süreci başlayacak olan kompleksin, bölge sporuna yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.