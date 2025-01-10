KSÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan Böcek Müzesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek “Müzemizi oluşturulması 1 yıl sürdü. Proje ekibimizle birlikte 35 yıllık bir çalışmayı müzede sergileyerek bir hayali gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’ta eğitime ve kültüre önemli katkıları olacağını düşündüğümüz eser en çokta bilim camiasına çok şey katacaktır.” dedi.

Müzenin açılışında konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “Böcek Müzemiz Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim elemanlarımızın ülkemizin ve dünyanın birçok bölgesinden 35 yıl boyunca toplamış olduğu böceklerden oluşmaktadır. Toplanan bu türlerin önce incelenmesi sonrasında ise türlere göre sınıflandırılma yapılarak titiz bir çalışma sonunda oluşturulan bir müze. Yaklaşık 4500 böcek bulunan müze, biyolojik çeşitliliğin de önemini gözler önüne sermektedir. Türkiye’de eşine ender rastlanan böcek koleksiyonları mevcut. Ancak ‘Böcek Müzesi’ olma özelliği ile nadide bir çalışma.

Böceklerin akademik çalışmalarda önemli bir materyal olduğunu belirterek, hazırlıkların tamamlandığını ve yakın zamanda müzenin ziyarete açılacağını da belirten Rektör Yasım, “Müze ülkemizde ve özellikle bölgemizde bu alanda araştırma yapacak olanlar için akademik çalışmalarda önemli bir materyal olma özelliğine sahipaynı zamanda bu alana ilgi duyanlara önemli hizmetler ifa edeceğini de düşünüyoruz.” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ise yaptığı açıklamada Ziraat Fakültemizin kurmuş olduğu Böcek Müzesi takdire şayan bir çalışma. Ziraat eğitiminde teori ile pratiğin uyumlu olması ülkemizin zirai kalkınması için önem arz ediyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemizin yapmış olduğu bu eser öğrencilerimizin eğitimi, bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalar için ayrıca önemli.Müzenin kuruluşunda ve ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin gözler önüne serilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.