Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve sürdürülebilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen projelerde, çevre temizliği ve iklim değişikliği konularında toplumsal farkındalığı artırmak öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, özellikle çocuklara yönelik düzenlenen seminerler dikkat çekiyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanındaki okulları ziyaret ederek öğrencileri çevre temizliği, sıfır atık ve iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendiriyor. Etkinliklerde, çocuklara çevre dostu alışkanlıklar kazandırmak için interaktif eğitim materyalleri, oyunlar ve uygulamalı aktiviteler kullanılıyor.

Daha Temiz Çevre, Daha Temiz Gelecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin Kahramanmaraş’ın daha yaşanabilir bir şehir olması adına önemli bir adım olduğu vurgulanırken, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim seminerlerinin ve farkındalık etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre temizliği ve iklim değişikliği konularında bilinçli bir toplum oluşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığımız tarafından organize edilen eğitim seminerleri ve farkındalık etkinlikleri, şehrimizin geleceği için büyük önem taşıyor. Özellikle çocuklarımızın bu konuda erken yaşta bilinçlendirilmesi, gelecek nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Daha temiz bir çevre, daha güzel bir geleceğin teminatıdır” ifadelerine yer verildi.