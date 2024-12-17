Tarım ve yerel kalkınma projeleri üzerine yapılan görüşme, Kahramanmaraş’ın tarım potansiyelini bir adım daha ileriye taşıyacak stratejilerin temelini attı.

Gezginç, Başkan Toptaş’a nazik ziyaretinden ötürü teşekkür ederken, tarım sektöründe güçlü iş birliği ve ortak projelerle Türkiye Yüzyılı’na yönelik hedeflerin ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Başkan Toptaş, yerel yönetim ile tarım sektörünün güçlü bir sinerji oluşturması gerektiğini belirterek, bu iş birliğinin Kahramanmaraş için kalkınma ve refahın kapılarını aralayacağına dikkat çekti.

Bu önemli görüşme, Kahramanmaraş’ta tarımın geleceği için yeni bir vizyonun doğduğunun, sürdürülebilir projelerin artarak güçleneceğinin müjdecisi oldu. Karşılıklı fikir alışverişiyle, tarımın ekonomiye katkısının daha da artırılması için adımlar atılacak.