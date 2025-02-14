Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverlere özel bir gösteri sunmaya hazırlanıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikleriyle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, bu kez yetişkinler için kahkaha dolu bir tiyatro gösterisi düzenliyor. “Deliriyorum Ben Haberin Olsun” adlı 2 perdelik komedi oyunu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyun, Uzman Psikolog Necip’in danışanlarıyla yaşadığı ilginç ve komik olayları konu alıyor. Karakterlerin sıradışı hikâyeleri ve mizahi anlatımıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatması beklenen gösteri, güçlü oyuncu kadrosuyla sahneye taşınıyor.

16 Şubat’ta Seyirci Karşısına Çıkacak

Tiyatro gösterisi, 16 Şubat Pazar günü saat 20.00’datiyatroseverlerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesinin sanata ve kültüre sunduğu katkılar çerçevesinde gerçekleştirilen bu gösteri, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Tiyatroya ilgi duyan herkes, “Deliriyorum Ben Haberin Olsun” gösterisine davet edildi.