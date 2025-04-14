Kahramanmaraş'ın saklı cennetlerinden biri olan doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi yönüyle de dikkat çeken Döngel Mağaraları Bölgesi'nin ilk IPARD destekli projesi olacak Bungalov konaklama tesisinin sözleşmesi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile yatırımcı Ninova Bilişim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında imzalandı.

Proje kapsamında 15 Adet Bungalov Konaklama Tesisi şehrimize kazandırılmış olacak. Ninova Bilişim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilecek olan projenin toplam yatırım tutarı 17 Milyon TL olup, ilgili yatırımda yatırımcıya 12 Milyon TL hibe desteği verilecek.

Anadolu’nun ilk yerleşim izlerini taşıdığı düşünülen uzmanlar tarafından M.Ö. 40.000-10.000 Paleolitik Dönem’e ait izlerin bulunduğu, doğal güzelliği, tarihî zenginliği ve kamp imkanlarıyla bilinen Döngel Mağaraları bölgesi bu ilk yatırımla gelecekte şehrimizin adından sıkça söz ettirecek.

Konuyla ilgili TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Harun Reşit Genç: "İl genelinde kurumumuz bugüne kadar birçok projeye hibe desteği sundu. Bu projeyle Turizm potansiyeli çok yüksek olan şehrimize Döngel Mağaraları bölgemize ilk kez bir turizm tesisi kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyetince ortaklaşa finanse edilen IPARD III programlarına başvuran gerçek ve tüzel kişilere verilen desteklerle ekonomi ve istihdama katkı sağlamaktayız. Kurum olarak çok sayıda alanda birbirinden farklı projelere yüzde 70'e kadar hibe destekleri vermekteyiz. TKDK üretici ve girişimcilerin yanında olmaya devam ediyor ve edecektir. Projemiz; ülkemize, ilimize ve yatırımcımıza hayırlı olsun." diyerek sözlerini tamamladı.