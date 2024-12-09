“Kitap Kurtları Yarışıyor”, sunduğu ödüllerle hem öğrencilerin hem de okulların başarısını taçlandırmayı hedefliyor.

Göksun’un Eğitimine Büyük Katkı

Okullara Yönelik Destekler:

• En fazla başvuru yapan okullara toplamda 50.000 TL ödül:

• 1.’ye: 20.000 TL

• 2.’ye: 10.000 TL

• 3.-6.’lara: 5.000’er TL

• En çok başvuru yapan okula 30 set kitap hediye edilecek.

• Her katılımcı okula 6 set kitap bağışı yapılacak.

• Başarılı okul idarecileri ve danışman öğretmenlere başarı sertifikaları verilecek.

Öğrencilere Yönelik Büyük Ödüller:

• Dereceye giren öğrenciler için:

• 1.’ye: Balkan Turu veya Umre Ziyareti (Aileden 2 kişi ile birlikte)

• 2.’ye: Bilgisayar

• 3.’ye: Elektrikli Scooter

• Nakit Ödüller:

• 1.’ye: 2.000 TL

• 2.’ye: 1.000 TL

• 3.-5.’lere: 500’er TL

Danışman Öğretmen ve İdarecilere Özel Ödüller:

• Eğitim yolculuğunda rehberlik eden öğretmenlere anlamlı kitap ödülleri:

• Peygamberler Bize Ne Söyler

• Filistin Hikayeleri

• Kendi Şiirini Yaşayanlar

TÜGVA Göksun İlçe Başkanı Eren Ünal’dan Mesaj: “Eğitimde Farkındalık İçin Çalışıyoruz”

TÜGVA Göksun İlçe Başkanı Eren Ünal, projeye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Bu yarışmayla öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve kültürel birikimlerini artırmayı hedefliyoruz. Eğitime yönelik bu katkılarla Göksun’da farkındalık oluşturmak ve başarıya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. TÜGVA ailesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız.”

Göksun’da Eğitimde Yeni Bir Soluk

“Kitap Kurtları Yarışıyor” projesi, Göksun’da gençlerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek, kültürel farkındalıklarını artırmak ve eğitim seviyesini yükseltmek için tasarlandı.

Projeye katılan öğrenciler, hem bilgi dünyalarını genişletiyor hem de büyük ödüller kazanma şansı yakalıyor.

Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın!

Projeye katılım ve detaylı bilgi almak için TÜGVA Göksun İlçe Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.

Bu büyük eğitim hareketinin bir parçası olun ve Göksun’un geleceğine birlikte yön verin!