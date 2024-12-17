KATILIMCI GENÇLERİ NELER BEKLİYOR?

🔹 Alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim!

🔹 E-devlet onaylı katılım belgesi ile kariyerinizde fark yaratma fırsatı!

🔹 Güncel, vizyon açıcı 11 başlıkta kapsamlı içerikler!

🔹 Akademik becerilerinizi geliştirme imkânı!

ÖNE ÇIKAN DERS BAŞLIKLARI

📌 Kültürel İktidar

📌 Protokol Adabı

📌 21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri

📌 Derin Öğrenme ve Yapay Zeka Modelleri (Çevrimiçi)

📌 İletişim Çağında Dezenformasyon ve Algı Yönetimi

📌 Dünyadaki Kriz Bölgeleri ve Uluslararası Göç Dinamikleri

📌 Gelenekten Geleceğe Ailenin Korunması Yöntemleri (Çevrimiçi)

📌 Türkiye Yüzyılı ve Yeni Dünya Düzenindeki Yeri

📌 Şehir ve Estetik

📌 Boykotun Küresel Ekonomiye Etkisi (Çevrimiçi)

📌 Akademik Yazı ve Araştırma Yöntemleri

TÜGVA Göksun İlçe Başkanı Eren Ünal’dan Özel Çağrı

“Genç kardeşlerim, bilgi ve tecrübeyle ufkunuzu genişletmek için bu projeye mutlaka katılın! Geleceğe daha güçlü adımlar atmanız için büyük bir fırsat sunuyoruz. Haydi, #ufkunual ve sende gel!”

📢 SON BAŞVURU TARİHİ: 23 Aralık 2024