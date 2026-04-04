Başkan Akpınar mesajında, Kurtuluş Savaşı yıllarında Kahramanmaraş’ta yakılan istiklal meşalesinin, milletin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Şehrin, işgale karşı gösterdiği kararlı ve onurlu direnişle yalnızca kendi özgürlüğünü değil, Anadolu’nun topyekûn kurtuluşuna giden yolu da aydınlattığını belirten Başkan Akpınar, bu büyük mücadelenin 5 Nisan 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafınfan İstiklal Madalyası ile taçlandırıldığını vurguladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu aziz şehrin sokaklarında yankılanan cesaret, Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla bir kıvılcıma dönüşmüş; Rıdvan Hoca’nın irfanı, Arslan Bey’in dirayeti ve Ali Sezai Efendi’nin kararlılığı ile büyüyerek bir milletin istiklal mücadelesine dönüşmüştür. Her hanesiyle cepheye dönüşen Kahramanmaraş, imanla, cesaretle ve sarsılmaz bir inançla yazdığı bu destanla tarihte müstesna bir yer edinmiştir.”

Mesajında 7 Şubat 1973 tarihinde verilen “Kahraman” unvanının da bu eşsiz mücadelenin bir nişanesi olduğunu belirten Başkan Mehmet Akpınar, İstiklal Madalyası’nın sadece bir ödül değil, aynı zamanda bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, birlik ve beraberliğin en güçlü sembolü olduğunu ifade etti. 5 Nisan Madalya Günü’nün, geçmişten geleceğe uzanan bir bilinç ve sorumluluk günü olduğuna dikkat çeken Başkan Akpınar, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu bu ruhun nesilden nesile aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Akpınar, mesajının sonunda başta Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, tüm hemşehrilerimizin 5 Nisan Madalya Günü’nü kutladı.