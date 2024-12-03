“Unutmayalım, hepimiz bir gün engelli olabiliriz! Bu bilinçle hareket ederek, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara her alanda destek olmak, insanlık görevimizdir.”

9 Milyon Engelli, 70 Bin Kamu Görevlisi Destek Bekliyor!

Türkiye’de 9 milyona yakın engelli bireyin bulunduğunu hatırlatan Özer, kamuda görev yapan 70 binin üzerinde engelli çalışan olduğunu vurgulayarak, bu çalışanların temel taleplerini dile getirdi:

“Engelli çalışma arkadaşlarımız, yalnızca istihdam değil, uygun çalışma koşulları ve sürdürülebilir bir düzen talep ediyor. Çalışma hayatlarının kolaylaştırılması bir tercih değil, zorunluluktur.”

“Engelli Bireylerin Sorunları Hepimizin Ortak Sorumluluğudur”

Özer, engelli bireylerin yaşadığı zorlukların sadece onların değil, ailelerinin, çevrenin ve tüm toplumun ortak sorunu olduğunu ifade etti:

“Eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakım hizmetleri, sosyal bir devletin asli görevleri arasındadır. Engelli vatandaşlarımızın kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak devletin ve toplumun öncelikli sorumluluğudur.”

Kamuda ve Özel Sektörde İstihdam Artmalı

Engelli bireylerin istihdamının sadece kamu ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Özer, özel sektörün de bu konuda daha duyarlı hareket etmesi gerektiğini söyledi:

“Engelli bireyler için özel düzenlemeler yapılmalı, asansör, rampa, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar eksiksiz sağlanmalıdır. Bu, bir lütuf değil, sosyal bir zorunluluktur.”

“Hep Birlikte Hareket Etmeliyiz!”

Özer, sözlerini toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunarak sonlandırdı:

“Devlete ve millete düşen görev, engelleri ortadan kaldırmaktır. Bunun için el birliği ile çalışmalı, çözüm üretmeliyiz. Türk Sağlık-Sen olarak, engelli kamu görevlilerimizin sorunlarının çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellerin kalktığı, engelli vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam koşullarına kavuştuğu yeni bir dönemin başlangıcı olmalıdır.”