Ziyaret sırasında Başkan Gedemenli’nin bu kutlu görevi en güzel şekilde yürüteceğine olan inanç dile getirildi.

“KUTLU DAVAYA ADANMIŞ BİR YOLCULUK”

TÜRKAV İl Başkanı Hakan Hakkoymaz, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Ali Rıza Gedemenli Bey’in Ülkü Ocakları İl Başkanlığı gibi kutlu bir görevi en güzel şekilde yürüteceğine inancımız tamdır. Türk gençliğine ve davamıza birlik ve beraberlik ruhuyla hizmet yolunda üstün başarılar diliyoruz.”

NAZİK EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR

Ziyarette, Başkan Gedemenli’nin misafirperverliği için teşekkür edilirken, TÜRKAV ve Ülkü Ocakları’nın Türk milletinin geleceğine yönelik ortak hedeflerde buluştuğu mesajı verildi.

Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin şu anlamlı sözü ise programda vurgulandı:

“Milliyetçi-Ülkücü gençlik Türk gençliğinin özü, özgüveni, özdeğeri, ölü toprağını silkeleyip atan serdengeçti yüreği ve Türk tarihini Türk istikbaline eklemleyecek tertemiz niyetidir.”

BU KUTLU YOLDA BAŞARILAR DİLERİZ!

TÜRKAV ve Ülkü Ocakları’nın omuz omuza yürüttüğü bu mücadele, Türk gençliğini daha güçlü yarınlara taşımak için büyük bir umut olmaya devam ediyor.