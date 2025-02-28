Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bir mesaj yayımladı. Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine tekrar kavuşmanın coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Karaca, çifte afetin ardından geçirecekleri üçüncü Ramazan’da da yine hemşerileriyle bir arada olacaklarını belirtti.

BU YIL RAMAZAN HEPİMİZ İÇİN BAMBAŞKA BİR ANLAM İFADE EDİYOR

Ramazan ayının sadece ibadetlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Mehmet Karaca, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu yıl da Ramazan ayını derin bir hüzünle karşılıyoruz. Ülkemiz büyük afetlerle sarsılmıştı, on binlerce şehit vermiş, yüzbinlerce de de yaralımız vardı. Birlik ve beraberlik içerisinde el birliği ile dayanışmanın en mükemmel örneği ile ayağa kalkmaya devam ediyoruz. Bu süreçte hemşerilerimizle hem hizmet ağımız hem de gönül bağımız artarak devam ediyor. Bu mübarek ay, bizlere sabrı, metaneti ve dayanışmayı hatırlatıyor. Birbirimize daha sıkı kenetlenmeli, kalplerimizi iyilik ve merhametle süslemeliyiz.”

Bu Ramazan ayında dualarının, deprem ve diğer afetlerde yaşamını yitirenler, yaralananlar ve evsiz kalan vatandaşlar için olacağını belirten Karaca, Ramazan’ın ayının ibadetle birlikte gönülleri tamir etmek, mağdurların yanında durmak ve muhtaçlara yardım etmekle anlam kazandığını kaydetti.

RAMAZAN, ÜLKEMİZ VE TÜM İSLAM ÂLEMİ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Ramazan ayının ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için huzur ve bereket getirmesi dileğinde bulunan Mehmet Karaca, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Türkoğlu Belediyesi olarak, halkımızın yanında olmaya ve sosyal yardımlaşma çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Rahmet, bereket, mağfiret ayı olan Ramazan ayında dedik ki; Türkoğlu’nda mevsim Ramazan. Dolayısıyla bunu en güzel şekilde idrak edip en güzel şekilde yaşamamız lazım. Bu bağlamda, sizlerle birlikte Türkoğlu’nda Ramazan’ın bereketini hissettireceğiz inşallah. Sağlık, sıhhat içinde Ramazan’ın geçmesini ve bayrama mutlu bir şekilde herkesin ulaşmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.”