7 Milyonluk yatırımla mahallenin altyapı sorunlarının çözülmesi ve verimli bir su dağıtım sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Şehrin altyapısını güvence altına alarak vatandaşlara daha konforlu hizmet sunmak için 11 ilçenin tamamında altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri de Türkoğlu ilçesi Cennetpınarı Mahallesi oldu. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla mahalleye toplamda 9 kilometre uzunluğunda yeni bir içmesuyu hattı kazandırılacak. Yaklaşık 7 Milyon TL’lik bu yatırımla; Cennetpınarı Mahallesi’nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması, altyapı sorunlarının çözülmesi ve verimli bir su dağıtım sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Proje ile Su Kesintilerinin Önüne Geçilmesi Amaçlanıyor

Yeni içmesuyu hattı sayesinde, özellikle yaz aylarında artan su tüketimine rağmen kesintisiz bir hizmet sunulması bekleniyor. Bu projeyle, eski hatlardan kaynaklanan sızıntı ve kayıpların önüne geçilerek suyun daha verimli kullanılması sağlanacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada;projenin sadece bugünün değil, gelecekteki su ihtiyacını da karşılayacak şekilde planlandığını vurguladı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla, mahallenin içmesuyu altyapısında önemli bir iyileştirme sağlanarak bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Proje tamamlandığında, Cennetpınarı Mahallesi sakinleri sağlıklı ve kesintisiz içmesuyuna kavuşacak.