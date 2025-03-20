KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın ev sahipliğinde ve Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nezvat Mercan, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ile akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı programda, bin 200 fidan, protokol, akademisyenler ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunan KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan, Türkoğlu İslami İlimler Fakültesi ve Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nun eğitim verdiği Ceceli Kampüsü’nün bugün dikilen fidanlar sayesinde ilerleyen yıllarda çok daha güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi. Rektör Bakan, şöyle konuştu:

“Ramazan ayının manevi atmosferinde çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Bin 200 fidanı toprağa veriyoruz. Aşık Veysel ne diyordu, ‘benim sadık yârim kara topraktır.’ İşte bugün bizler de en sadık yârimiz, dostumuz olan toprağa değer katmak için daha güzel bir kampüs, daha güzel bir çevre şiarıyla fidanlarımızı diktik. Bu güzel etkinlikte bizlerle birlikte olan sayın Kaymakamımıza, Türkoğlu protokolümüze, hocalarımıza ve öğrencilerimiz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak bundan sonraki süreçte de sosyal sorumluluk çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.”

Dikilen fidanlara can suyu verilmesinin ardından Rektör Bakan, günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.