Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Yolların standardını yükselterek vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir ekipleri, Türkoğlu’nda da asfalt atağını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçenin en işlek güzergâhlarından biri olan Atatürk Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. İlçe merkezinin kalbinde yer alan ve günlük yaya ile araç trafiğinin en yoğun olduğu arterlerden biri olan yaklaşık 2 kilometrelik caddenin deforme olmuş asfaltı tamamen kaldırılarak yerine sıcak asfalt dökümü yapılıyor. Çift yönlü olarak yürütülen çalışmalarla birlikte hem sürücüler hem de yayalar için ulaşım standardı ciddi anlamda yükseltiliyor.

Ulaşımda Konfor ve Güvenlik Artıyor

Yıllardır yoğun kullanım nedeniyle aşınan ve zaman zaman sürücüler için risk oluşturan yol, Büyükşehir ekiplerinin titiz çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşuyor. Yeni asfaltla birlikte yol konforunun artmasının yanı sıra, trafik güvenliğinde de önemli bir iyileşme sağlanmış olacak. Yenilenen yolun bölgeye değer kattığını belirten ilçe sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yıllardır bu yol çok yıpranmıştı, araçlarımız zarar görüyordu. Şimdi çok daha konforlu ve güvenli olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” sözleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.