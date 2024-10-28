Nar, Cumhuriyet’in ilanının, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, Türk milletinin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolundaki kararlılığının simgesi olduğunu vurgulayan Nar, “Bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve yüceltmek için üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz,” dedi.

Nar, Cumhuriyet Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu ve tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Bu anlamlı günde, kahraman Türk milletinin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Dursun Nar, "Cumhuriyetimize sahip çıkmak, onu daha ileri taşımak her birimizin görevidir," ifadelerini kullandı.