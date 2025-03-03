Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, Ramazan ayının ruhuna ve manevi derinliğine vurgu yaparak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve manevi olgunlaşmanın önemini içeren özel bir mesaj yayımladı.

Gedemenli, Ramazan’ın sadece aç ve susuz kalınan bir ay olmadığını, ruhun arındığı, sabrın sınandığı ve paylaşmanın gerçek anlamda idrak edildiği mübarek bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

“Ramazan, Toplumsal Dayanışmanın En Güçlü Şekilde Hissedildiği Mübarek Bir Zaman Dilimidir”

Ülkü Ocakları İl Başkanı Gedemenli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı, sadece oruç tutarak aç kalmak değil; nefis terbiyesiyle insanın kendini bulduğu, yardımlaşma ruhunun zirveye ulaştığı, mazlumun halinden anlamanın en güzel şekilde idrak edildiği mübarek bir zaman dilimidir. Ramazan, bizlere sabrı, paylaşmayı ve gönül zenginliğini öğretir. Bu ayda, sadece midemizi değil, kalplerimizi ve vicdanlarımızı da arındırmalıyız.

Mübarek Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşlik duygularımızı kuvvetlendiren kutsal bir zaman dilimidir. İhtiyaç sahibi bir kardeşimize uzatılan yardım eli, bir yetimin yüzündeki tebessüm, bir garibin gönlündeki huzur, bu ayın en büyük bereketidir. İşte bu yüzden Ramazan, toplum olarak kenetlenmemiz, kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmamız için bir fırsattır.

Ramazan ayında manevi huzuru en üst seviyede yaşamalıyız. Sofralarımızı paylaşmalı, dualarımızda mazlumları unutmamalıyız. Oruç, aç kalmaktan öte, nefsimizi dizginleme, gönlümüzü temizleme ve insanlığımıza daha sıkı sarılma vesilesidir. Bu ay, bizlere sabrın ve şükrün ne denli kıymetli olduğunu hatırlatan, rahmetin ve mağfiretin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir.

Ülkü Ocakları olarak, Türk-İslam davasının neferleri olarak, bu kutlu ayda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli, dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmalıyız. Ramazan, kardeşliğimizi pekiştirme ve toplumsal dayanışmayı zirveye taşıma ayıdır. Bu bilinçle, her bir vatandaşımızın Ramazan’ı en güzel şekilde geçirmesini temenni ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul, dualarımızı makbul eylesin. Rabbim, milletimize bolluk, bereket, huzur ve sağlık ihsan etsin.”

“Ramazan’ın Manevi İklimi Tüm İnsanlığa Huzur Getirsin”

Ali Rıza Gedemenli, mesajının sonunda başta Kahramanmaraşlı hemşehrileri olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ederek, bu mübarek ayın barış, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.