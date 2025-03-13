Gerçekleşen ziyarette, Türkiye Kamu-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Ziya Yenipınar ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların il başkanları ile bir araya gelen Ülkü Ocakları heyeti, çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından, Ziya Gökalp’in vefatının 100. yılı anısına özel olarak hazırlanan eserler sendika başkanlarına hediye edildi. Bu kapsamda, “Türkçülüğün Esasları,” “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” ve “Türk Töresi” isimli kitaplar takdim edildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, ziyarette yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye Kamu-Sen ile olan güçlü dayanışmanın devam edeceğini belirtti.

Görüşme, samimi bir atmosferde gerçekleşirken, sendika temsilcileri de Ülkü Ocakları’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.