Sporcularla bir araya gelen Başkan Nar, onların azim dolu mücadelesine tanıklık ederek bu özel günü kutladı.

“Azmin ve Mücadelenin Önünde Engel Yok”

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Başkan Nar, engellerin azim ve kararlılıkla aşılabileceğine vurgu yaptı:

“Bir kez daha gördük ki azmin ve mücadelenin başaramayacağı hiçbir şey yok. Her bir sporcumuzu ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Onların başarısı bizlere ilham veriyor.”

Dostluk Müsabakası Müjdesi

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, bu ziyaretin ardından Kahramanmaraş Ampute Futbol Takımı ile bir dostluk maçı düzenleyeceklerini açıkladı. Başkan Nar, “En kısa zamanda yeşil sahada Ampute Takımımızla bir müsabaka gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı etkinliğe davet ediyoruz.” diyerek herkesi bu heyecan verici buluşmaya katılmaya davet etti.

Farkındalık ve Destek Çağrısı

Bu ziyaret, engellilerin spora ve topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekerken, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları’nın bu duyarlılığı, toplumda takdirle karşılandı.

Siz de bu anlamlı buluşmaya ortak olun ve Ampute Futbol Takımı’mızın mücadelesine tanıklık edin!