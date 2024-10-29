Cumhuriyetin ilanı ile milli iradeye dayalı devlet düzeninin gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Ünal Ateş, şunları kaydetti: “Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etti.

Aziz şehitlerin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyor, bu kahramanlıkların neticesi olarak bize verilen en büyük hediyenin Cumhuriyet olduğunu biliyoruz.

Günümüzde bakıldığında; imkansız gibi görünen çetin zorlu bir mücadelenin ardından kan ile gözyaşı ile kazanılmış ve tüm Ulus'a armağan edilen en büyük hediyelerden birisidir Cumhuriyet.

Cumhuriyet ulusal birliğimizin hak hukuk adalet ve toplumsal barışın ve demokrasinin en önemli güvencesidir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.

Cumhuriyet kadındır gençtir geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır Cumhuriyet özgürlüktür, eşitliktir insanca yaşamaktır. Cumhuriyet ulusal onurumuzun bayraklaşan simgesidir CUMHURİYETİ SONSUZA KADAR YAŞATACAGİZ Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş ve kuruluşun tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum.”