Başkan Ateş, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde muhtarların üstlendiği önemli misyonun unutulmayacağını belirtti.

Başkan Ünal Ateş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Muhtarlarımız, sadece demokrasimizin ilk halkası değil, aynı zamanda toplumumuzun yardım melekleridir. Kahramanmaraş depreminde, muhtarlarımızın sergilediği fedakarca tutum ve üstlendikleri kritik misyon, toplumsal dayanışmamızın en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Onların zor anlarda gösterdiği liderlik ve insanımıza el uzatma çabaları, daima hatırlanacak ve unutulmayacaktır.

Bugün, görevlerini özveriyle sürdüren tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Deprem sürecinde kaybettiğimiz muhtarlarımız başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm muhtarlarımıza rahmet diliyor, görevlerini sürdürenlere sağlık, huzur ve başarılar temenni ediyorum.”